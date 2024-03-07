«Реал» выиграл восьмую подряд серию плей-офф Лиги чемпионов против клуба из Германии

Мадридский «Реал» сыграл на своём поле вничью 1:1 с «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и благодаря выездной победе в первой игре со счётом 1:0 вышел в четвертьфинал.

Это восьмое подряд двухматчевой противостояние плей-офф Лиги чемпионов, выигранное «Реалом» у клуба из Германии. Ранее «сливочные» трижды проходили мюнхенскую «Баварию» (1:0, 4:0 в сезоне-2013/2014; 2:1, 4:2 д.в. в сезоне-2016/2017; 2:1, 2:2 в сезоне 2017/2018) и дважды «Шальке» (6:1, 3:1 в сезоне-2013/2014; 2:0, 3:4 в сезоне-2014/2015), а также дортмундскую «Боруссию» (3:0, 0:2 в сезоне-2013/2014) и «Вольфсбург» (0:2, 3:0 в сезоне-2015/2016).

Своё последнее поражение в серии плей-офф Лиги чемпионов от немецкого клуба «Реал» потерпел от дортмундской «Боруссии» в полуфинале сезона-2012/2013.