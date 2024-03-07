Холанд сравнялся с Агуэро по количеству голов в ЛЧ
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Вчера, 6 марта, «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1 (6:2 — по сумме двух матчей).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Аканджи – 5' 2:0 Альварес – 9' 2:1 Эльюнусси – 29' 3:1 Холанд – 45+3'
Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд отметился забитым мячом и догнал бывшего форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по количеству голов в Лиге чемпионов — 41. Таким образом, 23-летний футболист вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Холанд провёл 32 матча, забил 29 мячей и отдал шесть голевых передач.
Норвежец перешёл в «Сити» из «Боруссии» Дортмунд в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Холанда в € 180 млн.
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