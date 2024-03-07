Фердинанд сделал выбор между Мбаппе, Кейном и Холандом

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сделал выбор между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, форвардом «Баварии» Гарри Кейном и нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Они все великолепны, здесь нет плохого или неправильного ответа. Я бы платил каждый день, чтобы посмотреть, как Мбаппе тренируется, не говоря уже о том, чтобы играть в матче. Я могу дать ему мяч на позиции левого защитника, и он может забить, могу дать ему мяч в любом месте поля, и он сможет что-то создать, двое других — не так хороши в этом.

Холанд будет нести на спине двух центральных полузащитников. Я бы взял всех троих и был бы вполне счастлив, но у Мбаппе есть что-то особенное, что заставляет меня сидеть по ночам и говорить: «Спасибо, боже», — приводит слова Фердинанда Football.London.

Напомним, Фердинанд завершил спортивную карьеру в 2015 году.

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