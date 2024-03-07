Могилевец рассказал, почему его не взяли в худший клуб чемпионата Словении

Бывший полузащитник «Зенита», «Ростова», «Рубина» и сборной России Павел Могилевец рассказал, почему его не взяли в словенский клуб «Рогашка», который занимал последнее место в местном чемпионате. Футболист признался, что ездил туда на просмотр за свой счёт. При этом его не взяли в команду только из-за показателей датчиков GPS, аргументировав это тем, что Могилевец сейчас не в форме.

«За свой счёт ездил на просмотр в футбольный клуб «Рогашка». Последнее место чемпионата Словении… Помог друг, который там давно живёт. Потренировался, наступает день игры. Вышел за второй состав, отыграл час. Тяжеловато, я всё-таки три месяца без команды. И дальше было что-то: на следующий день — ещё одна игра! У меня такое впервые, чтобы два матча за два дня.

Во втором я сыграл минут 40, но умер уже через 15. Потом другу пишет спортивный директор: «Павел — не атлет-бегунок. У него слабые показатели на датчиках GPS». Мне впервые отказали из-за показаний датчиков! Но ладно, тут всё честно. Сказали как есть: у них нет времени ждать, пока наберу форму», — приводит слова Могилевца Sport24.

Напомним, в ходе своей карьеры Могилевец выступал за армянский «Урарту», узбекистанский «Бунёдкор», а также российские «Зенит», «Ростов», «Рубин», «Пари Нижний Новгород» и «Химки». В данный момент Павел пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Урарту».