Таранов: если «Крылья» окажутся в шестёрке, это будет хорошим результатом в этом году

Бывший центральный защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о турнирных перспективах самарской команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Если «Крылья» окажутся в шестёрке, это будет хорошим результатом в этом году. Говорить о медалях неоправданно. Состав у команды более молодой. В московских командах, в «Зените» и «Краснодаре» есть ребята поопытнее. «Крыльям» будет непросто в этой части чемпионата, но, если окажутся в шестёрке, будет хорошо», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Игоря Осинькина набрали 29 очков после 19 туров и уступают «Рубину», идущему шестым, только по дополнительным показателям.