«Реал» на данный момент гораздо хуже «Ман Сити». Каррагер — о фаворитах ЛЧ

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер, оценил выступление мадридского «Реала» в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Напомним, «сливочные» не без труда прошли немецкую команду, обыграв её по сумме двух матчей со счётом 2:1.

«Лейпциг» был великолепен в обоих матчах, они доминировали и играли лучше. Просто аура «Реала» и «Сантьяго Бернабеу» помогла им пройти дальше. Подобное выступление не сулит ничего хорошего с точки зрения борьбы за победу в Лиге чемпионов.

На данный момент «Реал» гораздо хуже «Манчестер Сити». И, может быть, даже «Интера» с «Арсеналом». Уверен, они будут прогрессировать, но сейчас «Реал» не входит в число лучших команд Европы», — приводит слова Каррагера CBS Sports.