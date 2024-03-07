Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» на данный момент гораздо хуже «Ман Сити». Каррагер — о фаворитах ЛЧ

«Реал» на данный момент гораздо хуже «Ман Сити». Каррагер — о фаворитах ЛЧ
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер, оценил выступление мадридского «Реала» в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Напомним, «сливочные» не без труда прошли немецкую команду, обыграв её по сумме двух матчей со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

«Лейпциг» был великолепен в обоих матчах, они доминировали и играли лучше. Просто аура «Реала» и «Сантьяго Бернабеу» помогла им пройти дальше. Подобное выступление не сулит ничего хорошего с точки зрения борьбы за победу в Лиге чемпионов.

На данный момент «Реал» гораздо хуже «Манчестер Сити». И, может быть, даже «Интера» с «Арсеналом». Уверен, они будут прогрессировать, но сейчас «Реал» не входит в число лучших команд Европы», — приводит слова Каррагера CBS Sports.

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
Материалы по теме
Джейми Каррагер: по-прежнему считаю, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android