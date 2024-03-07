«Впереди четвертьфинал». Холанд — о победе «Манчестер Сити» над «Копенгагеном» в ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на победу «горожан» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с датским «Копенгагеном» (3:1).

«Впереди четвертьфинал», — написал норвежец в социальной сети X (ранее Twitter) под своей фотографией.

Фото: Соцсети Эрлинга Холанда

Напомним, в состоявшемся накануне ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1 благодаря голам Мануэля Аканджи, Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда. «Горожане» — действующие победители Лиги чемпионов, в прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиола выиграла этот турнир, одержав в финале победу над итальянским «Интером». 23-летний Холанд в нынешнем сезоне провёл 32 матча, забил 29 мячей и сделал шесть результативных передач.