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Кузнецов: ЦСКА в Самаре нужно показывать, на что способна команда, потеря очков не нужна

Кузнецов: ЦСКА в Самаре нужно показывать, на что способна команда, потеря очков не нужна
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» и ЦСКА будут заряжены на предстоящий матч. Не уверен, что кто-то будет играть спустя рукава. Все хотят набрать очки, поэтому будут играть собранно и ответственно. ЦСКА в Самаре на выезде нужно показывать, на что способна команда. Потеря очков не нужна», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА располагается на седьмом месте в таблице, имея на своём счету 29 набранных очков. «Крылья Советов» занимают восьмое место. Матч между самарской и московской командами состоится 8 марта и начнётся в 14:00 мск.

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