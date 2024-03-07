Бистрович: за победу над «Реалом» премиальных не было, в ЦСКА они редкость

Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович заявил, что во время выступлений за ЦСКА он не получил премиальные, когда армейский клуб обыграл мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов.

«Премиальных за победу над «Реалом» не было. В ЦСКА их в целом нет, только в концовке сезона за достижения. После матчей ― большая редкость. Помню, что после «Спартака» как-то давали, но не очень много», — рассказал Бистрович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

25-летний хорватский центральный полузащитник Кристиян Бистрович перешёл в московский ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена». В сентябре 2023 года футболист ушёл в аренду до конца текущего сезона в калининградскую «Балтику», где в 16 матчах во всех турнирах отметился двумя голами и одним результативным пасом.