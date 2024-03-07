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«Реал» стал второй командой в истории, вышедшей в 1/4 финала ЛЧ 20 и более раз

«Реал» стал второй командой в истории, вышедшей в 1/4 финала ЛЧ 20 и более раз
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В среду, 6 марта, «Реал» на домашней арене сыграл вничью с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 1:1. Мадридская команда по сумме двух матчей (2:1) сумела пробиться в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира. Таким образом, «Реал» стал второй командой в истории, вышедшей в 1/4 финала Лиги чемпионов 20 и более раз, сообщает Opta. По данному показателю мадридцев опережает только мюнхенская «Бавария» (22 выхода в четвертьфинал).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

Полный список команд-рекордсменов по выходам в четвертьфинал Лиги чемпионов:

— «Бавария» (22 раза);
— «Реал» (20 раз);
— «Барселона» (18 раз);
— «Манчестер Юнайтед» (14 раз);
— «Челси» (12 раз);
— «Ювентус» (12 раз).

Свой следующий матч «Реал» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Карло Анчелотти на домашней арене встретится с «Сельтой» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Начало игры — в 20:30 мск.

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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