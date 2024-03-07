Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: у «Крыльев Советов» есть хороший шанс, но и ЦСКА очки терять не хочет

Таранов: у «Крыльев Советов» есть хороший шанс, но и ЦСКА очки терять не хочет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший центральный защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между самарцами и ЦСКА.

«Шансы в этом матче равны. ЦСКА с «Оренбургом» упустил победу, «Крылья» в Ростове сыграли неудачно и захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. У «Крыльев» есть хороший шанс, но и ЦСКА очки терять не хочет. Им нужны победы», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, имея на своём счету 29 набранных очков. ЦСКА занимает седьмое место. Матч между самарской и московской командами состоится 8 марта и начнётся в 14:00 мск.

Материалы по теме
Кузнецов: ЦСКА в Самаре нужно показывать, на что способна команда, потеря очков не нужна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android