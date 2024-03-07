Форвард «Зенита» Сергеев: самое главное в игре с «Уралом» — победить

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его клуб на выезде сразится с «Уралом». Встреча команд состоится в субботу, 9 марта. Начало матча — в 14:00 мск.

«Будет непростая игра — она пройдёт на выезде. Жалко, что не удалось победить в предыдущем матче (со «Спартаком», 0:0. — Прим. «Чемпионата»), но мы провели работу над ошибками, сделали выводы и будем готовиться к «Уралу». Надо забирать своё! Эта команда — непростая. Самое главное — победить», — приводит слова Сергеева пресс-служба санкт-петербургского клуба.

На данный момент в чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 39 очков после 19 туров. Следом за ним идёт «Зенит», имеющий в активе 37 очков. «Динамо» располагается на третьем месте, набрав 35 очков. В последние пять сезонов РПЛ чемпионом становился «Зенит».