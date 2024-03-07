Женская сборная Литвы откажется играть с Беларусью в отборе к Евро

Президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс заявил, что женская национальная команда не будет играть со сборной Беларуси в отборе к чемпионату Европы — 2025.

«Если говорить о спортивной составляющей, то жребий вполне благоприятен. Все три команды можно победить, но с командой Беларуси мы точно не планируем играть. Очень надеюсь, что санкции от УЕФА ограничатся техническими поражениями и наши футболистки продолжат участие в отборе. Для меня самое главное, чтобы нас не дисквалифицировали», – сказал Станкявичюс в эфире радио LRT.

Напомним, во вторник, 5 марта, прошла жеребьёвка отборочного раунда женского чемпионата Европы — 2025. По её результатам сборные Беларуси и Литвы попали в квартет с национальными командами Кипра и Грузии.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. При этом все домашние матчи белорусских сборных и клубов под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля. На игры, где белорусские сборные и клубы являются номинальными хозяевами, не допускаются зрители.