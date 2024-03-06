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Футболистку «Челси» будут судить за расовое оскорбление полицейского — Daily Mail

Футболистку «Челси» будут судить за расовое оскорбление полицейского — Daily Mail
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Нападающая «Челси» и сборной Австралии Сэм Керр угодила в расистский скандал, сообщает Daily Mail.

По информации источника, у футболистки на днях возник конфликт с лондонским таксистом из-за оплаты проезда. После прибытия полиции у Керр случилась стычка с одним из офицеров, во время которой она назвала его «тупым белым ублюдком». Проанализировав инцидент, полиция Великобритании подала в суд на австралийку, обвинив её в расизме.

Керр выступает за «Челси» с 2019 года. С «синими» нападающей удалось завоевать девять трофеев. В текущем сезоне Сэм прoвела за лондонскую команду 12 игр во всех турнирах, в которых отметилась девятью голами и четырьмя результативными передачами.

На прoтяжении профессиональной карьеры Керр выступала за такие команды, как «Сидней», «Перт Глори», «Уэстерн Нью-Йорк Флэш», «Скай Блю» и «Чикаго Ред Старз». 30-лeтняя нападающая с 2009 года стабильно вызывается в сборную Австралии и является одним из лидеров национальной команды.

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