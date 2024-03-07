«Возможно, нам повезло». Тчуамени — о жёлтой карточке Винисиуса за фол на Орбане

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени высказался о судействе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с итальянцем Давиде Массой. Первый матч завершился победой «Реала» со счётом 1:0. Таким образом, мадридский клуб пробился в четвертьфинал турнира.

«На прошлой неделе в матче с «Валенсией» судейство было явно не в нашу пользу. Возможно, в эпизоде с Винисиусом нам повезло. Это пошло нам на пользу» — приводит слова Тчуамени Get German Football News.

Напомним, на 55-й минуте футболист «Реала» Винисиус Жуниор сфолил на Орбане, а после этого, в ходе возникшего спора, толкнул венгра двумя руками в шею. За данный фол вингер получил жёлтую карточку.

Финал Лиги чемпионов — 2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».