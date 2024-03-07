Экс-игрок молодёжки «Зенита»: Зырянов — крутой тренер, но прогадал со многими футболистами

Полузащитник «Родины» Даниил Кузнецов поделился воспоминаниями о совместной работе с Константином Зыряновым в молодёжной команде «Зенита». По его мнению, специалист обладает хорошими тренерскими качествами, но при этом он упустил многих талантливых футболистов, которые в будущем заиграли на уровне РПЛ.

«Константин Георгиевич Зырянов – очень классный тренер. При нём дисциплина в команде была супер. Ему огромное спасибо, он много чего подсказал, много чего дал. Но со многими футболистами он прогадал – были игроки, которых он не видел в составе, а они потом уходили и играли в РПЛ, например, Саба Сазонов. Я тоже не сразу у Зырянова играл. Ни в коем случае не осуждаю, но интересно, что так получалось», – приводит слова Даниила Кузнецова «РБ Спорт».

Напомним, сам Кузнецов успел провести за «Зенит» всего пять матчей, после чего перешёл в «Рубин». С казанской командой он сначала вылетел в ФНЛ, а позже вернулся в РПЛ. В зимнее трансферное окно сезона-2023/2024 Кузнецов ушёл в «Родину» на правах аренды.