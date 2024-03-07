«Карабах» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги Европы начнётся в 20:45

Сегодня, 7 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и немецкий «Байер». Команды будут играть на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, Азербайджан. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА «Карабах» и «Байер» уже дважды встречались между собой на групповом этапе. Оба раза сильнее оказывался клуб из Леверкузена. В домашнем матче подопечные Хаби Алонсо одержали разгромную победу со счётом 5:1. На выезде «аптекари» добились минимальной победы — 1:0.

Отметим, что «Карабах» принимал участие в 1/16 финала турнира, в которой команда прошла португальскую «Брагу» по сумме двух матчей (4:2; 2:3).