«Потенциал у него есть». Экс-игрок «Спартака» Булатов — о Манфреде Угальде

Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов поделился мыслями об игре костариканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Он проделал большой объём, много прессинговал. Видно, что потенциал у него есть. Во втором тайме был эпизод, когда он «взорвался», ворвался в штрафную и остро пробил. Этот момент характеризует потенциал Угальде, но, конечно, до какой-то остроты не шло. Он должен прибавлять от игры к игре», — приводит слова Булатова Metaratings.

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде был приобретён московским «Спартаком» в январе 2024 года, его прежним клубом был «Твенте» из Нидерландов. Сумма трансферной компенсации составила € 13 млн. В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) он дебютировал в составе красно-белых.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место. В следующем матче РПЛ московская команда на домашней арене сразится с «Факелом».