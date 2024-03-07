Экс-игрок Люксембурга Зарицкий: в Европе Мостовому придётся снижаться в зарплате

Бывший нападающий сборной Люксембурга Михаил Зарицкий отреагировал на новость о том, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой попросил агентов найти ему вариант с переходом в европейский чемпионат.

«Если говорить о зарплате для Мостового в европейских командах, то всегда есть шанс получать столько же, сколько и в «Зените». Например, в Бундеслиге или АПЛ получают больше всех. Но для этого надо о себе заявить. Мостовой хорошо котируется в России, но тут многое будет зависеть от тренера. Если он очень захочет Андрея к себе, то пробьёт ему хорошие условия. Предполагаемая зарплата Мостового в «Зените» — уровень очень хороших футболистов в Европе. Такие деньги получают только новички, которые приходят, например, из Ла Лиги или АПЛ. А если ты переходишь из России, то придётся снижаться по условиям», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее «Чемпионат» информировал, что Мостовой попросил найти вариант в Европе. К нему есть интерес во Франции.