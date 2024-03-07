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«Карабах» — «Байер»: стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 Лиги Европы

«Карабах» — «Байер»: стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 Лиги Европы
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Сегодня, 7 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и немецкий «Байер». Команды будут играть на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, Азербайджан. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
1-й тайм
1 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Бензия – 26'    

Стартовые составы команд:

«Карабах»: Лунёв, Мустафазаде, Гусейнов, Байрамов, Вешович, П. Андраде, Янкович, Бензия, Жунинью, Л. Андраде, Зубир.

«Байер»: Коварж, Тапсоба, Та, Гримальдо, Коссуну, Паласиос, Андрих, Телла, Адли, Гложек, Иглесиас.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА «Карабах» и «Байер» уже дважды встречались между собой на групповом этапе. Оба раза сильнее оказывался клуб из Леверкузена. В домашнем матче подопечные Хаби Алонсо одержали разгромную победу со счётом 5:1. На выезде «аптекари» добились минимальной победы — 1:0.

Отметим, что «Карабах» принимал участие в 1/16 финала турнира, в которой команда прошла португальскую «Брагу» по сумме двух матчей (4:2; 2:3).

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