Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Мостового: Андрей дорос до Европы ещё год назад. Не Головин, но уровень есть

Первый тренер Мостового: Андрей дорос до Европы ещё год назад. Не Головин, но уровень есть
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Дмитрий Митрофанов, являющийся первым тренером полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, поделился мнением относительно информации, что футболист попросил агентов найти ему вариант с переходом в европейский чемпионат.

«Андрей дорос до уровня европейских чемпионатов ещё год назад. Ему подойдёт и Италия, и Испания, и Франция. Не топ-клубы, но хорошие середняки. Он готов к Европе и по уровню игры в футбол, и по профессиональности, отношению к делу.

Не знаю, согласится ли «Зенит» отпускать Мостового летом. Но если хотят, чтобы он развивался, не будут запрашивать большие суммы у европейских клубов. Тогда хороший европейский клуб спокойно его возьмёт, и он там себя проявит. Не Головин, но уровень у Андрея есть», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Экс-игрок Люксембурга Зарицкий: в Европе Мостовому придётся снижаться в зарплате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android