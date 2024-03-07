Первый тренер Мостового: Андрей дорос до Европы ещё год назад. Не Головин, но уровень есть

Российский специалист Дмитрий Митрофанов, являющийся первым тренером полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, поделился мнением относительно информации, что футболист попросил агентов найти ему вариант с переходом в европейский чемпионат.
«Андрей дорос до уровня европейских чемпионатов ещё год назад. Ему подойдёт и Италия, и Испания, и Франция. Не топ-клубы, но хорошие середняки. Он готов к Европе и по уровню игры в футбол, и по профессиональности, отношению к делу.
Не знаю, согласится ли «Зенит» отпускать Мостового летом. Но если хотят, чтобы он развивался, не будут запрашивать большие суммы у европейских клубов. Тогда хороший европейский клуб спокойно его возьмёт, и он там себя проявит. Не Головин, но уровень у Андрея есть», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.