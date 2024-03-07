Булатов: осечка «Зенита» в матче со «Спартаком» может придать уверенности «Краснодару»

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал ничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0), а также высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Может ли осечка «Зенита» повлиять на настрой игроков? В какой-то степени да, но это, скорее, может придать уверенности «Краснодару» и «Динамо». У «Зенита» есть проблемы в заключительной трети — Малком был фигурой, которую до сих пор не удаётся заменить. И когда соперник играет плотно, целостно, как сейчас «Спартак» или «Краснодар» осенью, у «Зенита» не хватает идей впереди и исполнителей, чтобы делать разницу. Им есть над чем поломать голову. Эта ничья обостряет интригу», — цитирует Булатова Metaratings.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0. По итогам 19 туров в чемпионате России турнирную таблицу по-прежнему возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков. На втором месте находится «Зенит» с 37 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (35 очков).