Миятович: своим поведением Винисиус раздражает не только соперников, но и одноклубников

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович подверг критике агрессивное поведение вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора, которое он периодически демонстрирует в некоторых матчах.

«Футболка «Реала» не терпит такого поведения. Возможно, в другой команде на это закроют глаза, но не в «Реале». Винисиус должен найти способ успокоиться, иначе он никогда не станет легендарным футболистом, независимо от того, как хорошо он играет в футбол.

Винисиус — непредсказуемый игрок, это хорошо, но проблема в том, что он также непредсказуем для своих товарищей по команде. Вы сами можете увидеть, как товарищи по команде оттаскивают его при конфликтах с соперниками, пытаются его успокоить, разговаривают с ним как с ребёнком. В клубе также говорят, что он должен изменить своё поведение, потому что оно раздражает не только соперников, но и его партнёров по команде», — приводит слова Миятовича Goal.

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Напомним, в минувшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1) Винисиус сначала нарушил правила на защитнике «быков» Вилли Орбане, после чего толкнул его руками в шею.