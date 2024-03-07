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Регилон рассказал, как экс-тренер «Тоттенхэма» Моуринью мотивировал его перед матчами

Регилон рассказал, как экс-тренер «Тоттенхэма» Моуринью мотивировал его перед матчами
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Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон, выступающий в нынешнем сезоне в «Брентфорде» на правах аренды, вспомнил, как бывший тренер «шпор» Жозе Моуринью мотивировал его перед одним из матчей с «Манчестер Сити».

«Как-то он сказал мне: «Если мы сможем выиграть у «Сити», а ты положишь Мареза в карман, то я куплю тебе качественную испанскую ветчину». На следующий день эта ветчина уже была у меня.

Моуринью дал мне ощущение, что меня рады видеть в клубе. Могу сказать о нём только хорошее как о тренере. Моуринью — специалист высочайшего уровня», — приводит слова Регилона The Times.

Напомним, португальский специалист тренировал «Тоттенхэм» в период с 2019 по 2021 год. В свою очередь, Регилон выступает за «шпор» с 2020 года.

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