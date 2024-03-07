«Челси» сообщил об убытках в размере € 105 млн

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте представил финансовый отчёт по итогам сезона-2022/2023.

Исходя из данных отчёта, убытки до налогообложения по итогам сезона составили € 105 млн, что на € 36 млн меньше, чем в сезоне-2021/2022. Также сообщается, что впервые в истории группы Chelsea FC Holdings Limited оборот преодолел барьер в £ 500 млн (€ 585 млн), увеличившись с £ 481 млн (€ 562 млн) до £ 512 (€ 599 млн). Коммерческий доход увеличился до £ 210 млн (€ 245 млн).

На данный момент лондонский «Челси» располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров. «Синие» принимали участие в финале Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» в драматичном матче (0:1).