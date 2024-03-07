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Защитник «Сити» Диаш: слова Трента о наших трофеях? Оформить требл — особое ощущение

Защитник «Сити» Диаш: слова Трента о наших трофеях? Оформить требл — особое ощущение
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш ответил на слова правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, ранее сказавшего, что трофеи, выигранные мерсисайдцами, являются более ценными, чем титулы, завоёванные «горожанами», ввиду разных финансовых возможностей клуба.

«Я думаю, что для нас, для наших фанатов совершенно очевидно, как много это [трофеи] значат для всех нас. Выигрывая требл, ты испытываешь ощущение, которое невозможно понять, не сделав этого», — приводит слова Диаша City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл требл в минувшем сезоне. Помимо чемпионата Англии, Кубка Англии и Лиги чемпионов, «горожане» также завоевали Суперкубок Европы и стали победителями клубного чемпионата мира.

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