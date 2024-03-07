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«Байер» вырвал ничью в матче с «Карабахом» Лунёва благодаря голу на 90+2-й минуте

«Байер» вырвал ничью в матче с «Карабахом» Лунёва благодаря голу на 90+2-й минуте
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, Азербайджан. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Бензия – 26'     2:0 Жунинью – 45+2'     2:1 Вирц – 70'     2:2 Шик – 90+2'    

Хозяева вышли вперёд на 26-й минуте. С передачи Жунинью отличился Яссин Бензия. В самом конце первого тайма бразилец Жунинью отличился сам, удвоив преимущество «Карабаха». На 70-й минуте игрок «Байера» Флориан Вирц отыграл один мяч. На 90+2-й минуте чешский форвард немецкого клуба Патрик Шик сравнял счёт.

Российский голкипер азербайджанского клуба Андрей Лунёв провёл на поле все 90 минут.

Ответная встреча пройдёт 14 марта в Леверкузене.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА «Карабах» и «Байер» уже дважды встречались между собой на групповом этапе. Оба раза сильнее оказывался клуб из Леверкузена. В домашнем матче подопечные Хаби Алонсо одержали разгромную победу со счётом 5:1. На выезде «аптекари» добились минимальной победы — 1:0.

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