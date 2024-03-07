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Рауль хочет остаться в системе «Реала», несмотря на интерес «Байера» — Relevo

Экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес, который на данный момент руководит командой «Реал Мадрид Кастилья», хочет остаться в системе мадридского клуба, несмотря на интерес со стороны европейских клубов. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, испанец готов рассмотреть вариант с уходом только при наличии очень крупного предложения, долгосрочного контракта и перспективного проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» рассматривает кандидатуру Рауля в качестве замены Хаби Алонсо, которым активно интересуются мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне вторая команда «Реала» провела 26 матчей в своей группе третьего дивизиона Испании, в которых набрала 34 очка. Команда Рауля занимает 11-е место в турнирной таблице.