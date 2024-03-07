Шелия — о стычке Бериши и Абаскаля: Бернард сказал, что его провоцировали весь тайм

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мыслями о стычке главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля с футболистом грозненцев Бернардом Беришей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2). Встреча прошла 3 декабря 2023 года.

«Я спрашиваю у Бери: «Зачем?» А он мне говорит, что Абаскаль его провоцировал весь первый тайм, что‑то кричал, он тоже кричал в ответ. По правилам, я потом прочитал, могла быть красная карточка у Бериши. Тем более в той ситуации, что мы находимся, я говорю ему, лучше избегать провокаций, от кого бы они ни шли. Он понимает, но, когда есть эмоции, такая ситуация и игра, каждого можно понять: что Абаскаля, что Беришу в этой ситуации. Но оправдывать не стоит ни одного, ни второго», — сказал Шелия в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова. После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.