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Фердинанд — о Мусиале: у этого парня есть потенциал, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Фердинанд — о Мусиале: у этого парня есть потенциал, чтобы выиграть «Золотой мяч»
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об атакующем полузащитнике мюнхенской «Баварии» Джамале Мусиале.

«Он потрясающий футболист. В мире, где мы говорим о статистике и данных, он выполняет все эти требования, но именно когда ты видишь его своими глазами, он оживает.

У этого парня есть потенциал, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я уже говорил, что у него есть такой потенциал, если его путь будет правильным и он окажется в успешной команде. То, как он получает мяч, он неуловим. Он фантастический футболист.

Думаю, самый высокий комплимент, который я могу ему сделать, — это то, что я не знаю, каков его потолок. Про большинство игроков даже в 20-22 года говорят: «Я думаю, они достигнут этого уровня, и на этом всё», — приводит слова Фердинанда Euro Foot.

Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне немец провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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