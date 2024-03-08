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«Марсель» разгромил «Вильярреал» в матче 1/8 финала Лиги Европы, Обамеянг оформил дубль

«Марсель» разгромил «Вильярреал» в матче 1/8 финала Лиги Европы, Обамеянг оформил дубль
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Завершился матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались французский «Марсель» и испанский «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Марселя» Жордан Верету. На 28-й минуте автогол забил защитник гостей Йерсон Москера. На 42-й минуте гол с пенальти забил нападающий французской команды Пьер-Эмерик Обамеянг. На 59-й минуте Обамеянг оформил дубль.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между этими командами состоится 14 марта. Игра пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
4 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Верету – 23'     2:0 Москера – 28'     3:0 Обамеянг – 42'     4:0 Обамеянг – 59'    
Удаления: нет / Морено – 62'
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