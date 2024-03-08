«Бенфика» и «Рейнджерс» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

8 марта 2024 года португальская «Бенфика» и шотландский «Рейнджерс» встречались в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра прошла в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером из Германии. Встреча началась 7 марта в 23:00 по московскому времени. Она завершилась ничейным результатом — 2:2.

В составе гостей забивали Том Лоуренс и Дуджон Стерлинг. В составе хозяев отличился Анхель Ди Мария. Также у «Рейнджерс» в свои ворота мяч отправил Коннор Голдсон.

Ответный матч между «Рейнджерс» и «Бенфикой» состоится 14 марта 2024 года. Он пройдёт в Глазго (Шотландия) на стадионе «Айрбокс». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.