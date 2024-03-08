«Бенфика» и «Рейнджерс» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
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8 марта 2024 года португальская «Бенфика» и шотландский «Рейнджерс» встречались в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра прошла в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером из Германии. Встреча началась 7 марта в 23:00 по московскому времени. Она завершилась ничейным результатом — 2:2.
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 2
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Лоуренс – 7' 1:1 Ди Мария – 45+2' 1:2 Стерлинг – 45+5' 2:2 Голдсон – 67'
В составе гостей забивали Том Лоуренс и Дуджон Стерлинг. В составе хозяев отличился Анхель Ди Мария. Также у «Рейнджерс» в свои ворота мяч отправил Коннор Голдсон.
Ответный матч между «Рейнджерс» и «Бенфикой» состоится 14 марта 2024 года. Он пройдёт в Глазго (Шотландия) на стадионе «Айрбокс». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
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