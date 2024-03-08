Результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы, стартовавшие в 23:00 по московскому времени. Ответные встречи в парах пройдут 14 марта.
Французский «Марсель» разгромно обыграл испанский «Вильярреал» со счётом 4:0. В составе хозяев дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, один гол забил Жордан Верету и ещё один мяч в собственные ворота переправил защитник «Вильярреала» Йерсон Москера.
Немецкий «Фрайбург» с минимальным счётом обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед». Единственный и победный мяч забил нападающий хозяев Михаэль Грегорич.
Итальянский «Милан» обыграл чешскую «Славию» со счётом 4:2. В составе «россонери» голами отметились французский форвард Оливье Жиру, хавбеки Тейани Рейндерс и Рубен Лофтус-Чик и американский вингер Кристиан Пулишич. За чешскую команду забивали Давид Доудера и Иван Шранц.
Португальская «Бенфика» и шотландский «Рейнджерс» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе гостей забивали Том Лоуренс и Дуджон Стерлинг. За «Бенфику» отличился Анхель Ди Мария. Также у «Рейнджерс» в свои ворота мяч отправил Коннор Голдсон.
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