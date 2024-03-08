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Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
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Результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
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Завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы, стартовавшие в 23:00 по московскому времени. Ответные встречи в парах пройдут 14 марта.

Французский «Марсель» разгромно обыграл испанский «Вильярреал» со счётом 4:0. В составе хозяев дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, один гол забил Жордан Верету и ещё один мяч в собственные ворота переправил защитник «Вильярреала» Йерсон Москера.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
4 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Верету – 23'     2:0 Москера – 28'     3:0 Обамеянг – 42'     4:0 Обамеянг – 59'    
Удаления: нет / Морено – 62'

Немецкий «Фрайбург» с минимальным счётом обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед». Единственный и победный мяч забил нападающий хозяев Михаэль Грегорич.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
1:0 Грегорич – 81'    

Итальянский «Милан» обыграл чешскую «Славию» со счётом 4:2. В составе «россонери» голами отметились французский форвард Оливье Жиру, хавбеки Тейани Рейндерс и Рубен Лофтус-Чик и американский вингер Кристиан Пулишич. За чешскую команду забивали Давид Доудера и Иван Шранц.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
4 : 2
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Жиру – 34'     1:1 Доудера – 36'     2:1 Рейндерс – 44'     3:1 Лофтус-Чик – 45+1'     3:2 Шранц – 65'     4:2 Пулишич – 85'    
Удаления: нет / Диуф – 26'

Португальская «Бенфика» и шотландский «Рейнджерс» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе гостей забивали Том Лоуренс и Дуджон Стерлинг. За «Бенфику» отличился Анхель Ди Мария. Также у «Рейнджерс» в свои ворота мяч отправил Коннор Голдсон.

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