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Результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА

Результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
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Завершились матчи 1/8 финала Лиги конференций, стартовавшие в 23:00 по московскому времени. Ответные встречи в парах пройдут 14 марта.

Турецкий «Фенербахче» обыграл бельгийский «Юнион» со счётом 3:0. В составе турецкой команды голами отметились нападающий Миши Батшуайи-Атунга, защитник Джейден Остерволде и вингер Душан Тадич.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
0 : 3
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Батшуайи-Атунга – 20'     0:2 Остерволде – 84'     0:3 Тадич – 90+4'    

Загребское «Динамо» выиграло у ПАОКа со счётом 2:0. В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Бруно Петкович.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
2 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Петкович – 37'     2:0 Петкович – 71'    

«Маккаби» из Хайфы проиграл итальянской «Фиорентине» со счётом 4:3. В составе «Маккаби» голами отметились защитник Абдулайе Сек, полузащитник Гади Кинда и нападающий Анан Халаили. В составе «Фиорентины» голы забили нападающий Мбала Н'Зола, нападающий Лукас Бельтран, хавбек Роландо Мандрагора и полузащитник Антонин Барак.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
3 : 4
Фиорентина
Флоренция, Италия
0:1 Н'Зола – 2'     1:1 Сек – 12'     2:1 Кинда – 29'     2:2 Бельтран – 58'     3:2 Халаили – 67'     3:3 Мандрагора – 73'     3:4 Барак – 90+5'    
Удаления: Шоу – 80' / нет

Швейцарский «Сервет» сыграл вничью с чешской «Викторией Пльзень» (0:0).

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Серветт
Женева, Швейцария
Окончен
0 : 0
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
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