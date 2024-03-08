Результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА

Завершились матчи 1/8 финала Лиги конференций, стартовавшие в 23:00 по московскому времени. Ответные встречи в парах пройдут 14 марта.
Турецкий «Фенербахче» обыграл бельгийский «Юнион» со счётом 3:0. В составе турецкой команды голами отметились нападающий Миши Батшуайи-Атунга, защитник Джейден Остерволде и вингер Душан Тадич.
Загребское «Динамо» выиграло у ПАОКа со счётом 2:0. В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Бруно Петкович.
«Маккаби» из Хайфы проиграл итальянской «Фиорентине» со счётом 4:3. В составе «Маккаби» голами отметились защитник Абдулайе Сек, полузащитник Гади Кинда и нападающий Анан Халаили. В составе «Фиорентины» голы забили нападающий Мбала Н'Зола, нападающий Лукас Бельтран, хавбек Роландо Мандрагора и полузащитник Антонин Барак.
Швейцарский «Сервет» сыграл вничью с чешской «Викторией Пльзень» (0:0).
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