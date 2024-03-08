Тренер «Жироны» назвал игрока, которого хотел бы подписать из «Барселоны»

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель рассказал о том, какого игрока хотел бы видеть в составе каталонской команды, если бы была возможность подписать его из «Барселоны».

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«Если взять только одного игрока, то это был бы Ориоль Ромеу. Он хороший человек и сильный игрок действительно высокого уровня. Я не знаю, что происходит в «Барселоне» и почему Ориоль там мало играет. Я нахожусь не там», — приводит слова Мичела Sport.es.

Ромеу перешёл в «Барселону» из «Жироны» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 3,4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 3 млн. В нынешнем сезоне Ромеу сыграл 28 матчей (1227 минут) и отдал одну голевую передачу.

После 26 туров «Жирона» занимает второе место в Ла Лиге с 59 очками. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (65 очков).

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