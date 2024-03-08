Дело о конфликте Беллингема и Гринвуда закрыто – Mundo Deportivo

Дело о предполагаемом оскорблении Мэйсона Гринвуда со стороны Джуда Беллингема в матче 20-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и мадридским «Реалом» (0:2) было прекращено, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, после экспертного отчёта чтения по губам не удалось чётко доказать, назвал ли игрок «Реала» игрока «Хетафе» «насильником» или «мусором».

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник «Реала» Беллингем назвал своего соотечественника, футболиста «Хетафе» Гринвуда, «насильником» во время игры 20-го тура чемпионата Испании (2:0), которая состоялась 1 февраля. Инцидент произошёл после жестокого единоборства между футболистами. «Хетафе» обратился к делегату Ла Лиги с просьбой включить этот момент в протокол матча.

Напомним, Гринвуд является игроком «Манчестер Юнайтед», который перешёл в «Хетафе» в минувшем сентябре на правах аренды. До того, как присоединиться к испанскому клубу, английский футболист не выходил на поле более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. В нынешнем сезоне англичанин сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

Беллингем в нынешнем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.

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