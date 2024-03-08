«Кто такой Мбаппе?» Флорентино Перес ответил на вопрос о трансферах «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Madrid Zone в соцсетях.

«Придёт ли Мбаппе?» – спросил у Переса болельщик мадридского клуба.

«Кто такой Мбаппе?» – ответил Перес.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: