«Правда? Кого она интересует?» Как у Мбаппе испортились отношения с тренером «ПСЖ»

Накануне «ПСЖ» прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов и сделал это благодаря Килиану Мбаппе. Француз отгрузил «Реалу Сосьедад» три мяча в двух матчах, но остаток сезона для него получится далеко не самым простым. «ПСЖ» своеобразно отреагировал на желание звёздного футболиста уехать в «Реал».

Тренер сократил игровое время Мбаппе в чемпионате Франции

Возможно, впервые в своей профессиональной карьере Мбаппе не чувствует себя незаменимым игроком. По крайней мере, речь о чемпионате Франции. Он провёл больше часа на скамейке запасных в матче с «Нантом» (2:0), примерно полчаса — в игре с «Ренном» (1:1) и тайм — в матче с «Монако» (0:0). Три игры, один гол Мбаппе, одна победа, две ничьих и большой скандал.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике чётко обозначил свою позицию после череды этих невероятных событий. «Скоро мы будем играть без Килиана, так что нам нужно привыкнуть к этому. Я ищу лучшие варианты для команды», — говорил испанский тренер.

Мбаппе, очевидно, не согласен с таким развитием событий и недоволен сокращением игрового времени. Согласно данным ESPN, в минувший уикенд он откровенно побеседовал с тренером. Энрике сказал, что в его решении нет ничего личного. И добавил, что поступает так не в качестве наказания за скорый переход Мбаппе в «Реал». Сам Килиан считал, что поступок испанца как раз связан с желанием проучить француза.

Безусловно, сократить игровое время Мбаппе сейчас гораздо проще, учитывая отрыв в девять очков от ближайшего преследователя в Лиге 1. Парижане несутся к 10-му чемпионскому титулу за последние 12 лет. Вероятно, Энрике поступил бы иначе, будь борьба в турнире более напряжённой. Мбаппе — один из лучших футболистов в мире. Очевидно, у «ПСЖ» больше шансов выигрывать с ним, чем без него.

Источники ESPN сообщают, что сейчас в клубе идёт борьба за власть между Мбаппе/его окружением, президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и Луисом Энрике. Владелец парижан очень не любит, когда ему говорят нет. Несколько лет назад полузащитник Адриен Рабьо отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и фактически просидел в запасе вторую половину сезона. Конечно, Мбаппе более весомая фигура, нежели Рабьо. Килиана нельзя просто так отправить в запас, но зато, судя по всему, можно сократить ему игровое время.

Луис Энрике нередко ругается со звёздными игроками

Это не первый конфликт между игроком и президентом клуба. Прошедшим летом Мбаппе исключили из заявки на предсезонное турне по Азии. Это было истолковано как наказание за то, что Килиан не захотел продлевать контракт. Руководители «ПСЖ» даже обсуждали дикую идею о том, что отыграть весь сезон без Мбаппе. Правда, от неё очень быстро отказались.

Луис Энрике часто конфликтует со звёздами Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Луис Энрике известен тем, что не любит звёзд. Он конфликтовал с Франческо Тотти в «Роме» и с Лионелем Месси в «Барселоне». Теперь настала очередь Мбаппе. В Риме испанец считал, что Тотти в 35 лет недостаточно бегал, в результате чего усадил его на какое-то время в запас. В столице Каталонии Энрике поссорился с Месси на тренировке, а потом единственный раз за сезон отправил аргентинца на скамейку. Позднее Лионель не явился на тренировку.

У Луиса Энрике репутация человека, который хочет, чтобы его считали боссом. Поддерживать такой имидж сложнее, когда в команде есть легенды клуба. На прошлой неделе на пресс-конференции перед матчем с «Монако» испанец заявил СМИ, что его команда будет намного лучше в следующем сезоне. Между строк можно было прочитать, что «ПСЖ» будет лучше без Мбаппе. Сам футболист и его окружение очень болезненно восприняли такую цитату.

Во время разговора с Мбаппе (состоялся 2 марта) Энрике сообщил, что по-прежнему рассчитывает на Килиана в важных матчах. Слова тренера с делом не разошлись, и он выпустил его в основе на ответную игру с «Реалом Сосьедад». Если верить ESPN, Мбаппе не передумал уходить. Он очень взволнован предстоящим трансфером в «Реал». По данным источника, Килиан предполагал подобный сценарий. Он слишком хорошо знает клуб и его владельца. Француз намерен сделать всё возможное, когда будет играть. И не планирует устраивать публичные разборки, когда ему не дадут этого делать.

Килиан Мбаппе (в центре) празднует гол в Лиге чемпионов Фото: Alex Pantling/Getty Images

Впрочем, во время игры с «Монако» Мбаппе чувствовал, что должен как-то отразить своё настроение. Поэтому вместо того, чтобы сидеть на скамейке запасных после замены, он отправился на трибуны и сел рядом с мамой. На несколько рядов выше Аль-Хелаифи. В тот вечер они не разговаривали, хотя в этом и не было никакой необходимости. «ПСЖ» по-прежнему нужен Мбаппе, если парижане хотят завершить сезон как можно лучше, и особенно это касается Лиги чемпионов.

Несколько дней назад L’Equipe сообщил, что Мбаппе недоволен действиями руководства. Он считает, что именно оно виновно в сливе информации о переходе в «Реал». После того как Килиан сообщил президенту «ПСЖ» о желании переехать в Мадрид, статус футболиста резко изменился, и он стал реже играть в чемпионате. Стороны договаривались о другом времени огласки, в связи с чем Килиан считает, что клуб нарушил слово.

Мбаппе и Луис Энрике отрицают наличие конфликта, а владелец «ПСЖ» поддерживает тренера

По информации Le Parisen, во время беседы с футболистом Луис Энрике дал понять, что недоволен уровнем игры Мбаппе и его результативностью. В последних шести турах Лиги 1 Килиан забил два мяча. А ещё испанец считает, что француз перестал полностью выкладываться на тренировках. Энрике ждёт от футболиста большего в следующих матчах. В Сан-Себастьяне всё получилось идеально — и Мбаппе забил, и команда прошла дальше.

«Как я отношусь к Луису Энрике? Очень хорошо. Не имею ничего против нашего тренера, хотя люди могут думать иначе. У меня много проблем, но тренер — не одна из них», — сказал Мбаппе после ответного матча с «Реалом Сосьедад».

А Энрике снова намекнул, что в ближайших матчах чемпионата у Мбаппе будет меньше игрового времени: «Судя по всему, ближайшего будущего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» не будет, поэтому нам придётся тестировать тактику с другими игроками. Конфликт с Мбаппе? Набросы и неприятности хорошо продаются, но у меня нет проблем ни с одним из игроков. Правда? А кого она интересует?»

Нассер Аль-Хелаифи поддерживает Луиса Энрике Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Президент парижан Аль-Хелаифи, в свою очередь, заявил, что руководство поддерживает тренера. «Подтверждаю ли я уход Мбаппе? Если клуб не делал заявлений, я не буду ничего сообщать, — утверждает владелец «ПСЖ». — Он в клубе, он работает, у него с нами контракт. Но мы строим кое-что и с прицелом на будущее. Конфликт Мбаппе с Луисом Энрике? Решает тренер. Мы за него. Самое главное — это команда «Пари Сен-Жермен».