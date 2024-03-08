Экз-полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов считает, что клуб мог избежать вылета из РПЛ

Полузащитник «Родины», ранее выступавший за «Рубин», Даниил Кузнецов высказался о вылете казанского клуба в Первую лигу.

«Мне кажется, что с 70-процентной вероятностью можно было не вылететь. Много об этом думал потом, для меня это был шок. Не за этим я переходил в «Рубин». Много с кем разговаривал – реально, 70-80%, что можно было сохраниться. Возможно, стоило где-то сыграть с холодной головой, где-то просто взять паузу, сыграть попроще, от обороны.

В матче с «Уфой» надо было сыграть как раз от обороны. Не надо было играть в суператаку. На тот момент «Уфа» сама была не в лучших кондициях и вряд ли бы она могла вскрыть качественную численную оборону. А тогда для стыков достаточно было не проиграть, набрать одно очко», – приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В последнем туре чемпионата России «Рубин» проиграл главному конкуренту за стыковое место «Уфе» (1:2), пропустив на 90 минуте матча. По итогу сезона-2021/2022 команда покинул РПЛ (15 место с 29 очками).

Казанский клуб смог вернуться в Премьер-лигу спустя один год. В сезоне-2022/2023 «Рубин» выиграл Первую лигу и напрямую вышел в РПЛ.