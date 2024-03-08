Де Росси объяснил разгромную победу «Ромы» в матче Лиги Европы с «Брайтоном»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Брайтоном» (4:0).

«Мы выигрываем матчи, которые должна выигрывать «Рома». Я не сделал ничего особенного здесь, всё сразу встало на свои места, и я очень счастлив. Игроки здесь очень талантливы, я говорил об этом с первого дня, мы выигрываем те матчи, которые должна выигрывать «Рома». У нас отличный состав, и поэтому мы побеждаем, в этом нет ничего особенного.

Не хочу преуменьшать, насколько я доволен игрой, я увидел много вещей, которые мне понравились, но во втором тайме мы могли бы лучше держать мяч», – приводит слова Де Росси Sky Sport Italia.

Вчера, 7 марта, «Рома» на своём поле разгромила «Брайтон» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 4:0. Ответный матч пройдёт 14 марта.

Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года. Контракт 40-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

После 10 матчей во главе «Ромы» у Де Росси следующая статистика: семь побед, два ничейных результата и одно поражение. При итальянском специалисте римляне забили 26 мячей, пропустив при этом 11 раз.