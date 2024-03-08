Стал известен диагноз экс-игрока «Краснодара» Олссона, находящегося в реанимации

Стал известен диагноз 28-летнего игрока сборной Швеции и датского «Мидтьюлланна» Кристоффера Олссона, ранее выступавшего за «Краснодар». Напомним, футболист потерял сознание у себя дома во вторник, 20 февраля, и был переведён в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«На основании обширных обследований, сканирований и анализов, проведённых в последние недели, врачи установили, что Кристоффер страдает от множественных небольших тромбов с обеих сторон мозга в результате крайне редкого воспалительного процесса в сосудах головного мозга. Диагноз совпадает с тезисами, на основании которых медицинские специалисты до сих пор работали и лечили Кристоффера.

Сейчас состояние Кристоффера Олссона считается стабильным, и врачи продолжают наблюдать небольшой прогресс. В то же время они чувствуют, что уровень сознания Кристоффера повышается.

В ближайшее время врачи попытаются постепенно отключить шведского полузащитника от аппарата искусственной вентиляции лёгких, однако он по-прежнему находится в реанимации, и пока неясно, каковы будут сроки и окончательный прогноз лечения», — говорится в заявлении на официальном сайте датского клуба.