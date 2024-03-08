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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 20-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 8 марта, матчем «Крылья Советов» — ЦСКА откроется 20-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры пройдут 8, 9 и 10 марта. Представляем вашему вниманию полное расписание матчей 20-го тура РПЛ.

Чемпионат России сезона-2023/2024, 20-й тур:

8 марта, пятница:

«Крылья Советов» – ЦСКА, 14:00 мск;

«Ростов» — «Краснодар», 18:30 мск.

9 марта, суббота:

«Урал» — «Зенит», 14:00 мск;

«Рубин» — «Пари Нижний Новгород», 16:30 мск;

«Динамо» — «Ахмат», 19:00 мск.

10 марта, воскресенье:

«Оренбург» — «Балтика», 14:00 мск;

«Локомотив» — «Сочи», 16:30 мск;

«Спартак» — «Факел», 19:00 мск.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидером таблицы РПЛ является «Краснодар», набравший 39 очков. Второе место занимает «Зенит» (37 очков). Тройку лидеров замыкает «Динамо» (35 очков).