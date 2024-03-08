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Футболистка «Зенита» Якупова: в Петербурге очень не любят «Спартак», сыграем лучше мужчин

Футболистка «Зенита» Якупова: в Петербурге очень не любят «Спартак», сыграем лучше мужчин
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Российская футболистка женской команды «Зенита» Лина Якупова рассказала об отношении к «Спартаку» в Санкт-Петербурге, а также поделилась ожиданиями от предстоящей игры с женским коллективом красно-белых, которая состоится 9 марта.

«Сыграем ли со «Спартаком» лучше, чем мужчины? Ну, я не хочу сейчас начинать вот эти все провокации, но конечно (улыбается). Все матчи для нас принципиальные, все матчи надо выигрывать. Тройные премиальные? Ну нет, такого нет. Есть ли понимание того, что «Зенит» — «Спартак» в Петербурге — это нечто особенное? Да, конечно, есть, мы видим, что все очень не любят «Спартак», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

Якуповой 33 года, за «Зенит» универсальная футболистка, способная выступать в полузащите и нападении, играет с 2021-го. В сборной России Лина дебютировала 8 июня 2018 года в отборочном матче чемпионата мира с Англией.

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