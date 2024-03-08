«Цельной игры после чемпионства в 2017-м «Спартак» не показывал». Шешуков — о красно-белых

Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне, заявив, что московская команда уже долгие годы не может похвастаться стабильностью.

«Есть отрезки, когда красно-белые очень ярко играют. А бывают откровенно невзрачные. Может, удаётся добиться результата за счёт класса и опыта, но какой-то цельной игры после чемпионства 2017 года «Спартак» не показывал. Тогда москвичи выиграли чемпионат, а при просмотре матчей чувствовалось: ребята были как одно целое. Именно к этому, мне кажется, надо стремиться. К стабильности», — приводит слова Шешукова RT.

Напомним, «Спартак» после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В прошлую субботу красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура, а в ближайшее воскресенье встретятся с «Факелом» на домашней арене. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.