Дьяков: «Краснодар» выйдет на игру более мотивированным, чем «Ростов»

Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром», который состоится сегодня, 8 марта.

«Чтобы пробиться выше, «Ростову» не хватает очков, которые они по началу сезона растеряли. Считаю, «Ростов» займёт с 9-го по 11-е место. Не грозит им зона стыков, и место в пятёрке не грозит уж тем более.

Хотелось бы сегодня посмотреть интересный матч. Всё-таки южное дерби. Матч «Ростов» — «Краснодар» важен для болельщиков. Когда я играл за «Ростов», у нас всегда с «Краснодаром» были интересные матчи — много голов забивалось.

«Краснодар» решает более высокие задачи, поэтому будет более мотивирован. Уже последняя треть чемпионата начинается, скоро финишная прямая. «Ростов» не бьётся, по сути, ни за что, «Краснодар» бьётся за чемпионство.

Конечно, «Ростову» тоже будет хотеться победить, дома играют. Для болельщиков противостояние двух крупных южных городов — это очень важно.

Я думаю, «Ростову» нельзя раскрываться. «Краснодар» сейчас по стилизации игры не такой, какой был несколько лет назад. Он более прагматичный, умеет играть по счёту, умеет играть на контратаках, тем более сейчас вернётся в состав Кордоба. На мой взгляд, будет прагматичный футбол. Конечно, хотелось бы видеть много голов сегодня, но думаю, что этого не получится», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.