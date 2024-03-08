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Максим Деменко: «Краснодару» после игры с «Рубином» будет архисложно победить «Ростов»

Максим Деменко: «Краснодару» после игры с «Рубином» будет архисложно победить «Ростов»
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Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ между «быками» и «Ростовом». Напомним, игра состоится 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все думали, что «Краснодар» обыграет «Рубин», тем более перед командой стоит задача – не отдать первое место. Мы увидели, что у «Краснодара» есть проблемы, в особенности в концовке. А с «Ростовом» будет гораздо сложнее играть, так как матч в Ростове-на-Дону и «Ростов» уверенно обыграл «Крылья».

После сборов команды больше готовы физически, а не тактически, поэтому в этой игре будет много зависеть от первого забитого мяча и как «Краснодар» выдержит концовку. «Краснодару» после игры с «Рубином» будет архисложно победить «Ростов», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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