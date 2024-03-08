Футболистка «Зенита» Якупова: тренироваться удобнее с девушками

Российская футболистка «Зенита» Лина Якупова ответила на вопрос, под чьим руководством ей удобнее тренироваться – мужчины или женщины.

«С кем удобнее тренироваться, с мужчинами или с девушками-тренерами? Конечно же, с девушками (смеётся). Ольга Сергеевна, с вами лучше всех (Якупова показала сердечко руками в камеру. – Прим. «Чемпионата»)! На самом деле тут, наверное, даже не то, что мужчины или женщины. Тут зависит, насколько специалист. Да, женщины импульсивны, может быть, эмоции и так далее могут быть.

Мужчина более, наверное, такой хладнокровный, ему пофигу на какие-то моменты. Ну, вот в этом и различие. Мужчине там пофиг на какие-то моменты. А если женщина тренер, она будет их замечать. А так, я думаю, что тут не то, что мужчина и женщина, тут насколько квалифицированный специалист, тут зависит от этого», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».