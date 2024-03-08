Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Зенита» Якупова: тренироваться удобнее с девушками

Футболистка «Зенита» Якупова: тренироваться удобнее с девушками
Аудио-версия:
Комментарии

Российская футболистка «Зенита» Лина Якупова ответила на вопрос, под чьим руководством ей удобнее тренироваться – мужчины или женщины.

«С кем удобнее тренироваться, с мужчинами или с девушками-тренерами? Конечно же, с девушками (смеётся). Ольга Сергеевна, с вами лучше всех (Якупова показала сердечко руками в камеру. – Прим. «Чемпионата»)! На самом деле тут, наверное, даже не то, что мужчины или женщины. Тут зависит, насколько специалист. Да, женщины импульсивны, может быть, эмоции и так далее могут быть.

Мужчина более, наверное, такой хладнокровный, ему пофигу на какие-то моменты. Ну, вот в этом и различие. Мужчине там пофиг на какие-то моменты. А если женщина тренер, она будет их замечать. А так, я думаю, что тут не то, что мужчина и женщина, тут насколько квалифицированный специалист, тут зависит от этого», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

Материалы по теме
«Без белья не соглашусь». Футболистка «Зенита» Якупова — об откровенной фотосессии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android