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Смолов рассказал, почему не стал сниматься в российской версии «Постучись в мою дверь»

Смолов рассказал, почему не стал сниматься в российской версии «Постучись в мою дверь»
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, почему не стал сниматься в российской версии «Постучись в мою дверь». Главную роль в проекте сыграл актёр Никита Волков.

«Почему я отказался сниматься в сериале «Постучись в мою дверь»? Там очень забавное было предложение, пришло на официальную почту «Динамо» с просьбой отпустить меня на 185 рабочих дней для участия в съёмках.

Согласился бы я на съёмки, будь у меня это время? Ну, нет-нет. Почему? Не знаю. Понимал ли я роль? Ну, примерно, потому что жена у моего лучшего друга постоянно смотрит, раз 19 уже пересмотрела. Поэтому я эпизодически знаю, как выглядят актёры и что там вокруг какая-то история любви», — сказал Смолов в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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