Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов рассказал о своей контрактной ситуации в «Динамо»

Фёдор Смолов рассказал о своей контрактной ситуации в «Динамо»
Комментарии

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своей контрактной ситуации в московском клубе.

«У меня не автоматическое [продление контракта]. Какие условия? Ну, нужно сыграть количество матчей. Сколько осталось? Ну, надо считать. У Джикии 12? Мне меньше, у меня шансов побольше (смеётся). У меня есть ощущение, что мне «Динамо» предложит всё равно контракт, просто будет зависеть, наверное, какие условия. И когда такое продление, оно автоматически на тех же условиях. Если не предложат, не знаю, выйду на рынок свободных агентов», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Депрессуха, которую заливаешь алкоголем». Смолов — о своём пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android