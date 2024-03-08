Фёдор Смолов рассказал о своей контрактной ситуации в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своей контрактной ситуации в московском клубе.

«У меня не автоматическое [продление контракта]. Какие условия? Ну, нужно сыграть количество матчей. Сколько осталось? Ну, надо считать. У Джикии 12? Мне меньше, у меня шансов побольше (смеётся). У меня есть ощущение, что мне «Динамо» предложит всё равно контракт, просто будет зависеть, наверное, какие условия. И когда такое продление, оно автоматически на тех же условиях. Если не предложат, не знаю, выйду на рынок свободных агентов», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.