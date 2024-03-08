Смолов — об аренде в «Сельте»: памятник Мостовому не видел, но говорят про него много

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, выступавший на правах аренду за «Сельту», высказался об экс-хавбеке испанской команды — Александре Мостовом.

«Памятник Мостовому не видел. Но кстати, вот если честно, больше все говорили про него, правда. Там типа царь-царь, вот. Помню, там был коллекционер футболок, чувак, который мне один раз на тренировку привёз типа 24 футболки Мостового с каждого сезона, что-то такое. Говорит, я собирал у него все футболки, которые были за тот период времени, что он провёл в «Сельте», они у меня все есть», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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Напомним, Смолов выступал за «Сельту» на правах аренды во второй половине сезона-2019/2020.